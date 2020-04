VISION.A 2020: Digitalkonferenz im mehrtägigen Live-Stream

Berlin (ots) - Die Corona-Pandemie hält die Welt seit Wochen in Atem. Die aktuellen Herausforderungen bieten die Chance, neue Wege zu gehen. Daher wird die in den Juni verlegte Digitalkonferenz VISION.A 2020 - powered by NOVENTI und APOTHEKE ADHOC - trotz der weiterhin geltenden Einschränkungen nicht abgesagt, sondern mit mehr als 50 inspirierenden Speakern als reines Online-Format über die Bühne gehen.Unter dem Motto "Alles auf Kommunikation" widmet sich die Fachkonferenz in diesem Jahr den konkreten Auswirkungen der Digitalisierung im Apotheken- und Pharmamarkt - und wird dabei erstmals als reines Online-Format angeboten. Ende Juni dürfen sich die Teilnehmer*innen auf spannende Impulsvorträge, inspirierende Diskussionen, innovative Ideen und vieles mehr freuen. Aus der eineinhalbtätigen Veranstaltung wird ein mehrtägiger Event, bei dem die Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben, sämtliche Vorträge live mit zu verfolgen. Der genaue Termin sowie weitere Informationen zum neuen Format und zum Programm werden in Kürze bekannt gegeben. Gleichzeitig wird VISION.A der Startschuss sein für eine neue Plattform rund um die Digitalisierung von Apotheke & Pharma.Derzeit arbeiten die Veranstalter rund um VISION.A-Initiator und EL PATO-Geschäftsführer Thomas Bellartz unter Hochdruck daran, für alle Gäste ein spektakuläres Digitalevent zu entwickeln. "Die aktuell außergewöhnlichen Zeiten stellen uns alle vor neue Herausforderungen. Diese begreifen wir als Chance, mit unserer Digitalkonferenz den nächsten Schritt zu gehen und Digitalisierungsthemen weiter voranzutreiben. VISION.A steht für Wissensaustausch und Networking. Das möchten wir auch in diesem Jahr ermöglichen und ein unvergessliches Erlebnis schaffen - und zwar digital!", so Bellartz.Bereits gebuchte Tickets für VISION.A 2020 behalten ihre Gültigkeit und werden zusätzlich um einen Aktions-Voucher für VISION.A 2021 ergänzt: Alle Gäste, die der Konferenz auch online die Treue halten, bekommen automatisch und on top ein Ticket für VISION.A 2021 im März in Berlin.Auch die Verleihung der begehrten VISION.A Awards 2020 wird digital über die Bühne gehen. Genauere Informationen werden in Kürze veröffentlicht.Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:VISION.A / APOTHEKE ADHOC WeWork Sony Center Kemperplatz 1 Building A 10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 500 E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.de Internet: vision.apotheke-adhoc.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138537/4584716 OTS: VISION.AOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuell