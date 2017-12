VISA Inc.: Auf Erfolgskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Liebe Leser,

die teure Übernahme des Europageschäfts hat sich gelohnt, auch wenn die Integration zunächst in diesem Jahr noch 60 Mio $ an Kosten verursacht. VISA profitiert durch die bessere weltweite Präsenz und einen einheitlichen Markenauftritt von einem deutlich angestiegenen Transaktionsvolumen. Das schlägt sich auch in den Geschäftszahlen nieder. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 24,8% auf 13,5 Mrd $. Beim operativen Ergebnis konnte VISA sogar um 69,9% auf 8,9 Mrd $ zulegen. Damit hat sich das Wachstum im Jahresverlauf sogar noch erhöht.

Die Prognose wurde erhöht

Unter dem Strich blieb ein Gewinnanstieg von 12,3% auf 4,6 Mrd $ übrig. Höhere Zinsausgaben und eine deutlich größere Steuerbelastung führten zu diesem unterproportionalen Anstieg. Besonders hohes Wachstum erzielte VISA im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Hier profitierte das Unternehmen vom zurückgekauften Europageschäft.

Die hohen Gewinne nutzt VISA für eine beständige Erhöhung der Dividende und Aktienrückkäufe im großen Stil. Im laufenden Geschäftsjahr wurden bereits Aktien im Wert von 5,1 Mrd $ zurückgekauft. Dieses Tempo kann sogar in Zukunft erhöht werden, denn weitere 5,5 Mrd $ stehen noch zur Verfügung. Gleichzeitig wird die Nettoverschuldung zurückgeführt. Die Prognose wurde erhöht. VISA rechnet jetzt mit einem Umsatzwachstum von 20% und einem Anstieg des bereinigten Gewinns in der gleichen Größenordnung.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.