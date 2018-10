VISA Inc. Aktie: Gewinnexplosion

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

VISA profitiert von der Kauflust der Karteninhaber. Die gute konjunkturelle Lage kurbelt den Umsatz kräftig an. Zudem profitiert das Unternehmen vom allgemeinen Trend, dass weltweit immer mehr Transaktionen bargeldlos erledigt werden. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 12,4% auf 15,2 Mrd $. Das operative Ergebnis stieg um 6,9% auf 9,5 Mrd $. Da jedoch nur halb so viele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.