VIRUS: Die meisten Fluggäste aus China landen in Frankfurt

WIESBADEN (dpa-AFX) - In den ersten elf Monaten 2019 sind etwa 1,5 Millionen Passagiere aus China nach Deutschland geflogen.



Das waren in etwa so viele wie im gesamten Vorjahr mit 1,6 Millionen Fluggästen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Erfasst wurden ausschließlich Direktflüge. Wegen des neuartigen Coronavirus haben mehrere Airlines vorerst ihre Verbindungen nach China eingestellt, darunter auch die Lufthansa .

Die meisten Passagiere aus China landeten den Angaben zufolge 2018 in Frankfurt (1 019 000 Reisende), gefolgt von München (449 000) und Berlin-Tegel (50 000). Wichtigste Airports für die Verbindung von China nach Deutschland waren die internationalen Flughäfen in Peking, Shanghai und Hongkong. Direktflüge nach Deutschland aus der Stadt Wuhan, in der das Corona-Virus zuerst bemerkt wurde, fanden nicht statt./mar/DP/jha