VIRUS/hthROUNDUP: Union kritisiert Stopp der US-Zahlungen an die WHO

BERLIN (dpa-AFX) - Aus der Union kommt massive Kritik an dem von US-Präsident Donald Trump verfügten Stopp der Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO).



Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, sprach am Mittwoch in Berlin von einem "verheerenden Zeichen". Damit würden der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unnötige Schranken gesetzt.

Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisierte Trumps Vorgehen: "Wenn man den Einfluss Chinas auf die WHO begrenzen will, ist der Entzug von Finanzmitteln kontraproduktiv", sagte Röttgen der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag). Er schlage deshalb vor, "dass die EU und Großbritannien den Ausfall übernehmen". Röttgen betonte gleichzeitig, dass die Vorwürfe gegen die WHO nach der Krise aufgearbeitet werden müssten: "Kritik, die richtig ist, wird nicht dadurch falsch, dass Trump sie geäußert hat."

Trump hatte die Beitragszahlungen an die WHO am Dienstag gekappt. Er macht die Organisation für die vielen Toten in der Corona-Krise mitverantwortlich. Durch Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet. Die USA prüften nun, welche Rolle die WHO gespielt habe. Solange lägen die Zahlungen auf Eis./cs/haw/DP/jha