BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin sind zwei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.



Es handele sich um zwei neue Fälle, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht in Verbindung mit dem ersten nachweislich erkrankten Berliner stehen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagabend mit./mow/DP/fba