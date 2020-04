VIRUS: Zuwachsrate bei Neuansteckungen in Spanien weiter niedrig

MADRID (dpa-AFX) - Die strikte Ausgangssperre zur Bekämpfung des Coronavirus trägt in Spanien weiter Früchte.



Das von der Pandemie schwer betroffene Land meldete am Montag erneut eine vergleichsweise niedrige Zuwachsrate von 2,1 Prozent bei den Neuansteckungen. Innerhalb von 24 Stunden seien nur knapp 3500 weitere Infektionen erfasst worden, insgesamt nun etwa 169 500, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Vor zwei Wochen lag die Rate teilweise bei rund 20 Prozent.

Der täglichen Bilanz der Behörden zufolge wurden weitere 517 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Am Vortag waren es 619. Die Gesamtzahl betrug am Montag nun 17 489.

Gleichzeitig nahm die Zahl der Corona-Patienten, die als genesen gelten, um knapp 2400 auf fast 65 000 zu. Nach Behördenangaben geht der Druck auf die Krankenhäuser und Intensivstationen seit Tagen zurück. "Vor nur zehn Tagen hatten wir 1030 Betten mit Corona-Patienten besetzt, jetzt sind es nur noch 550", wurde Jaime Masjuan, Chef der Neurologie-Abteilung des Madrider Krankenhauses Ramón y Cajal, am Montag in der Zeitung "El País" zitiert.

Die Pandemie sei dank des seit dem 15. März geltenden Alarmzustands samt strenger Ausgehsperre "unter Kontrolle", hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez im Parlament versichert.

Hunderttausende durften am Montag erstmals nach zwei Wochen wieder zur Arbeit fahren. Der sogenannte Winterschlaf, mit dem der Kampf gegen die Pandemie intensiviert worden war, ging in jenen Regionen zu Ende, in denen der Ostermontag kein Feiertag ist, zum Beispiel in Madrid. Von der Verschärfung der Ausgangssperre waren vor allem Baugewerbe und Industrie betroffen gewesen.

Ministerpräsident Pedro Sánchez warnte allerdings am Sonntag, es gebe noch keine echte Abschwächung der Ausgehsperre. "Erste Lockerungen wird es frühestens in zwei Wochen geben. Und die werden schrittweise und vorsichtig sein", sagte er. Die 47 Millionen Bürger dürfen somit weiterhin weder spazieren gehen noch Sport im Freien treiben./er/DP/fba