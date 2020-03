VIRUS: Zeitungen im Südwesten reduzieren ihren Umfang

STUTTGART (dpa-AFX) - Zeitungsleser in Baden-Württemberg müssen sich wegen der Coronakrise auf dünnere Ausgaben einstellen.



Wegen der Absage fast aller Veranstaltungen entfällt die Berichterstattung über viele Termine. "Damit entfallen viele Artikel in fast allen Ressorts", teilte die "Stuttgarter Zeitung" am Montag auf ihrer Titelseite mit. Die aktuelle Ausgabe sei daher in einem reduzierten Umfang erschienen, unter anderem mit nur zwei Sportseiten. Die "Stuttgarter Nachrichten" kündigten an, ihre Terminseiten bis auf weiteres auszusetzen.

Der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger warb um Verständnis. "Wenn das Leben reduziert ist, werden auch die Zeitungsteile reduziert, die über das Leben berichten", sagte der Verbandsgeschäftsführer Holger Paesler./bl/DP/fba