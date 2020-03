VIRUS: Zahl der Opfer in Belgien steigt stark - Neuer Appell

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Belgien ist nach Behördenangaben vom Dienstag deutlich gestiegen.



Sie schnellte nach neuesten Zählungen um 34 auf 122 nach oben. Zuletzt lagen 1859 Patienten mit Covid-19 in Krankenhäusern, 381 von ihnen auf Intensivstationen. Vier Prozent der inzwischen 4269 Infizierten im Land seien Ärzte und Pflegekräfte, hieß es.

Die Behörden appellierten angesichts der Entwicklung an die Bevölkerung, die Ausgangssperre tatsächlich einzuhalten und nur für wirklich nötige Wege das Haus zu verlassen. Die Beschränkungen seien "keine alternativen Ferien", um im Park zu picknicken oder an die Küste oder in die Ardennen zu fahren, sagte ein Behördensprecher. "Bleiben Sie so viel wie möglich zu Hause." Auch dort können man sich mit kochen, lesen oder basteln sinnvoll betätigen.

In den vergangenen beiden Tagen waren in Belgien deutlich niedrigere Totenzahlen gemeldet worden, was Hoffnungen auf eine abgeschwächte Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 genährt hatte. Möglicherweise seien nur die Meldungen über das Wochenende spärlicher geflossen, erklärten Fachleute die Entwicklung./ff/DP/jha