VIRUS/Zahl der Menschen auf Intensivstation in Frankreich sinkt erneut

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden, den dritten Tag in Folge rückläufig.



Derzeit befänden sich 6883 Menschen auf der Intensivstation, sagte Gesundheitsdirektor Jerôme Salomon am Samstagabend. Das sind 121 Menschen weniger als am Vortag. Auch die Zahl der Menschen, die innerhalb von 24 Stunden in Folge von Covid-19 gestorben sind, ist zurückgegangen. Frankreich zählte am Samstag 353 neue Todesfälle in den Krankenhäusern und 290 in den Alten- und Pflegeheimen. Insgesamt verzeichnet das Land den offiziellen Angaben nach 13 832 Tote.

"Es ist viel zu früh und unvernünftig, Vorhersagen über die Zukunft zu treffen", warnte Salomon allerdings. Es sei nicht die Zeit für eine Lockerung der strengen Ausgangsbeschränkungen, sondern für die strikte Einhaltung von Eindämmung, Barrieremaßnahmen und sozialer Distanz. "Der Druck im Krankenhaus ist nach wie vor sehr hoch." Es falle ihm auf, dass die Menschen die physische Distanz nicht immer einhielten./nau/DP/stk