VIRUS: Zahl der Infektionen außerhalb Chinas nimmt zu

BERLIN (dpa-AFX) - Weltweit haben sich laut dem Berliner Robert Koch-Institut inzwischen rund 90 900 Menschen in 73 Ländern nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert.



Allein China hat nach offiziellen Angaben 80 280 Infizierte. "Das Geschehen verlagert sich etwas weg von China, und der Rest der Welt wird vermehrt betroffen", sagte Vizepräsident Lars Schaade am Dienstag in Berlin. Seit Montag seien in China offiziell 115 Fälle hinzugekommen, in den restlichen 72 Ländern 1700 Fälle. Es handele sich weiterhin um eine dynamische und ernstzunehmende Situation.

In Deutschland wurden demnach bislang 188 Fälle bestätigt, darunter 101 in Nordrhein-Westfalen, 36 in Bayern, 26 in Baden-Württemberg. Insgesamt sind 13 Bundesländer betroffen. Viele der Betroffenen bundesweit hätten sich in Nordrhein-Westfalen infiziert, sagte Schaade.

"Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und auch Ausbrüchen in Deutschland muss gerechnet werden." Die Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland werde aktuell als "mäßig" eingeschätzt./anj/DP/mis