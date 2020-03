VIRUS: Zahl der Infektionen in Österreich deutlich gestiegen

WIEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus ist in Österreich am Wochenende deutlich gestiegen.



Nach Angaben des Gesundheitsministerium gab es bis Sonntag, 8 Uhr, 99 bestätigte Fälle in der Alpenrepublik. Am Freitagabend hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz noch von 63 bestätigten Fällen gesprochen. Kurz hatte dabei auch angekündigt, dass die Alpenrepublik sämtliche Direktflüge nach Mailand, Bologna, Südkorea und in den Iran für zwei Wochen einstellen wird. Zudem sollen punktuell Gesundheitschecks an der österreichisch-italienischen Grenze durchgeführt werden./nif/DP/zb