VIRUS: Zahl der Infektionen in China steigt auf über 80 000

PEKING (dpa-AFX) - In China sind erneut 42 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.



Damit sind bisher 2912 Menschen auf dem chinesischen Festland dem neuartigen Coronavirus zum Opfer gefallen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag weiter mitteilte, kamen landesweit zudem 202 neue Infektionen hinzu, womit die Gesamtzahl der nachgewiesenen Erkrankungen in China auf über 80 000 gestiegen ist. Mehr als die Hälfte der seit Ausbruch des Virus erkrankten Patienten wurde jedoch nach offiziellen Angaben mittlerweile geheilt./jpt/DP/zb