VIRUS/Zahl der Corona-Todesopfer in Brasilien auf mehr als 1000 gestiegen

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Als erstes Land Lateinamerikas hat Brasilien mehr als 1000 Todesfälle durch das Coronavirus bestätigt.



Nach den jüngsten Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitagabend (Ortszeit) lag die Zahl der Gestorbenen inzwischen bei 1056. Fast 20 000 Infektionen wurden demnach inzwischen registriert.

Am 26. Februar war in Brasilien als erstem Land Süd- und Lateinamerikas ein Mensch positiv auf den Erreger Sars-CoV-2, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst, getestet worden. Der rechte Präsident des portugiesischsprachigen Staates, Jair Bolsonaro, geriet in den vergangenen Wochen immer wieder in die Schlagzeilen, weil er die Gefährlichkeit des Virus herunterspielte.

Brasilien ist das flächengrößte und mit mehr als 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas. Ecuador hat bislang 297 bestätigte Corona-Todesfälle und ist damit das Land mit den zweitmeisten Opfern in der Region./nk/DP/stk