VIRUS: Wohnungslosenhilfe warnt vor 'Katastrophenszenario'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe warnt vor einer Verbreitung des neuartigen Coronavirus unter Obdachlosen und in den Hilfseinrichtungen.



"Wohnungslosigkeit - ob auf der Straße, in einer Unterkunft, immer kurz bei Bekannten oder im Abbruchhaus - ist ohnehin ein Leben in einer Extremsituation", sagte BAG W-Geschäftsführerin Werena Rosenke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Viele der Wohnungslosen gehörten außerdem zur Risikogruppe.

Rosenke forderte, dass Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe besser ausgestattet werden sollten - etwa mit Gesichtsmasken und Desinfektionsmitteln. "Ich hoffe, dass die Ausrüstung kommt, bevor die Situation in den Einrichtungen möglicherweise eskaliert. Wenn es hier zu Infektionen kommt, droht ein Katastrophenszenario, das ich mir nicht ausmalen will." Die Wohnungslosenhilfe müsse Teil der kritischen Infrastruktur werden, mahnte Rosenke.

Die ohnehin schwierige Lebenssituation der wohnungslosen Menschen habe sich durch die Corona-Pandemie drastisch verschlechtert. "Flaschen sammeln, Straßenzeitungen verkaufen, betteln - all das kann nun kaum noch zum Einkommen beitragen", sagte Rosenke. Die Situation sei "ziemlich aussichtslos."