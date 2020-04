VIRUS: Wirtschaftsverbände dringen auf baldige Öffnung von Betrieben

BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Wirtschaftsverbände haben eine schnelle Aufhebung der coronabedingten Betriebsschließungen gefordert.



"Wir brauchen einen schnellen Exit aus dem Shutdown", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf an die Bundesregierung, an dem sich unter anderem der Verband Die Familienunternehmer, der Handelsverband Deutschland und der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA) beteiligten. Viele Unternehmen blieben etwa nur mit Hilfskrediten über Wasser und die müssten sie bald zurückzahlen. Jeder weitere Schließtag führe die Betriebe deshalb erst in die Überschuldung und dann in die Insolvenz.

Die Wirtschaft solle unter strengen Hygienebedingungen in der kommenden Woche wieder hochgefahren werden, forderten die Verbände. "Die Sicherheitsvorschriften und Hygieneregeln müssen möglichst bundesweit und branchenübergreifend einheitlich gelten, damit sie nachvollziehbar sind." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwochnachmittag in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Krise beraten./sb/DP/fba