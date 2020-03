VIRUS: Wirtschaftsstimmung in der Eurozone bricht auf Rekordtief ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist als Folge der Virus-Krise dramatisch eingebrochen.



Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Dienstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im März um 20,2 Punkte auf 31,4 Zähler. Das ist ein Rekordtief. Selbst der bisherige historische Tiefststand aus Zeiten der Finanzkrise wurde klar unterboten. Besonders stark trübte sich die Stimmung unter den Dienstleistern ein. "Die Eurozone verzeichnete im März einen beispiellosen Kollaps der Wirtschaftsaktivitäten, ausgelöst durch die Verschärfung der Corona-Pandemie", kommentierte Markit die Umfragedaten./bgf/jkr/mis