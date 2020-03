VIRUS: Wieder leichter Anstieg der Infektionen in Südkorea

SEOUL (dpa-AFX) - Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist wieder leicht angestiegen.



Am Montag seien 84 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Am Wochenende hatten die Zahlen noch darunter gelegen. Die Gesamtzahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen stieg auf 8320. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars-CoV-19-Erreger in Verbindung gebracht werden, kletterte um sechs auf 81.

Als einen Grund für den erneuten Anstieg nannten die Behörden eine neue Häufung von Fällen in einer protestantischen Gemeindekirche in der südlich von Seoul liegenden Stadt Seongnam. Dort habe sich das Virus wegen einer "Massenzusammenkunft" unter den Kirchenmitgliedern schneller verbreitet, sagte Vize-Gesundheitsminister Kim Gang Lip. Mehr als 30 Fälle in der Provinz Geonggi wurden bisher mit der Kirche in Seongnam in Verbindung gebracht.

Damit wurden zum ersten Mal mehr Neuinfektionen in Seoul und der Provinz Gyeonggi als im Südosten des Landes gemeldet. Mehr als 80 Prozent aller bisher erfassten Infektionen in Südkorea entfallen auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region. Die größte Häufung im Land gibt es unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat.

Ein erhöhtes Risiko sehen die Behörden auch durch infizierte Reisende aus dem Ausland. Von Donnerstag sollen die verstärkten Einreisekontrollen auf ankommende Personen aus der ganzen Welt, Südkoreaner eingeschlossen, ausgedehnt werden./dg/DP/zb