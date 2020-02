VIRUS: Wieder Flugzeug mit Wuhan-Rückkehrern in Frankreich gelandet

MARSEILLE (dpa-AFX) - In Frankreich ist wieder ein Flugzeug mit Rückkehrern aus der chinesischen Metropole Wuhan eingetroffen.



Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichtete, waren rund 250 Passagiere an Bord, davon rund 65 Franzosen. Die von Paris gecharterte Maschine landete auf dem Militärflughafen Istres bei Marseille. Bereits am Freitag war eine erste Maschine mit rund 180 Menschen in Südfrankreich eingetroffen - sie war auch aus der besonders vom neuen Coronavirus betroffenen Stadt in China gekommen.

Keiner der Passagiere des zweiten Flugs zeigte dem Bericht zufolge Symptome einer Erkrankung. Nach unbestätigten Medieninformationen sollte der Flieger von Istres aus nach Belgien weiterfliegen. An Bord waren demnach unter anderen Belgier, Niederländer oder Dänen.

Die Passagiere des ersten Fluges waren für eine Quarantäne von zwei Wochen in einem Feriendorf bei Marseille untergebracht worden. Auch die neuen China-Heimkehrer, die in Frankreich bleiben, sollen zunächst isoliert werden. Im Land sind bisher sechs Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt./cb/DP/edh