VIRUS: Weniger Patienten in Italien auf Intensivstation - aber mehr Tote

ROM (dpa-AFX) - Italien hat in der Corona-Pandemie den dritten Tag in Folge weniger Patienten auf der Intensivstation vermeldet.



Allerdings stieg die Zahl der Toten innerhalb eines Tages wieder um 636 auf insgesamt 16 523, wie der Zivilschutz am Montag in Rom mitteilte. Am Vortag waren es 525 Tote innerhalb von 24 Stunden gewesen.

Die Gesamtzahl der Infektionen stieg um 2,8 Prozent auf 132 547. Die Steigerung ist weniger als an den Vortagen.

Auf der Intensivstation waren 3898 Menschen - das sind 79 weniger im Vergleich zum Vortag. Das ist ein wichtiger Faktor in der Pandemie, da die Krankenhäuser vor allem in den norditalienischen Krisenregionen überbelastet sind. Experten betonten, dass die Zahl der Toten das Ansteckungsbild von vor einigen Wochen widerspiegele./reu/DP/fba