VIRUS/Weidel: Fachfremde Firmen sollen dringend benötigte Waren herstellen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sollte nach Ansicht der AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel branchenfremde Firmen zur Produktion von Gütern motivieren, die wegen der Coronavirus-Krise jetzt dringend gebraucht werden.



Die Engpässe bei medizinischer Ausrüstung und Desinfektionsmitteln könnten in einem Land wie Deutschland, mit einem innovativen Mittelstand, mit verhältnismäßig wenig Aufwand hergestellt werden, sagte Weidel der Deutschen Presse-Agentur. Vermeintlich fachfremde Industriezweige könnten motiviert werden, medizintechnisches Gerät herzustellen, "und die Textilbranche ist in der Lage Schutzausrüstung zu liefern", fügte Weidel hinzu. Die Bundesregierung solle den Firmen dafür feste Abnahmepreise garantieren. So hätte Deutschland die Versorgung besser gesichert und wäre unabhängig von "überteuerten Importen"./abc/DP/zb