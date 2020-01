VIRUS/Wegen Lungenkrankheit: Deutsche Schule in Peking bleibt geschlossen

PEKING (dpa-AFX) - Wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit in China bleibt die deutsche Botschaftsschule in Peking vorerst geschlossen.



Nach den gerade laufenden Ferien zum chinesischen Neujahrsfest sei "von einer Schließung bis mindestens 17. Februar auszugehen", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung an die Eltern. Betroffen sind rund 530 Schüler und 200 Kinder im Kindergarten.

Die Schulschließung erfolgt in Abstimmung mit den chinesischen Behörden und soll vor Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus durch Menschenansammlungen schützen. Von Montag an sollen die Schüler online mit Aufgaben und Lerninhalten versorgt werden. Für das anstehende Abitur werde versucht, die schon bekanntgegebenen Termine einzuhalten, hieß es weiter. Wer kürzlich in der schwer betroffenen chinesischen Metropole Wuhan war oder Personen von dort getroffen hat, wurde aufgefordert, die Schule zu informieren./lw/DP/fba