VIRUS/Wegen Coronakrise: Trudeau kündigt Hilfspaket an

OTTAWA (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat in der Coronakrise ein Hilfspaket im Wert von rund 82 Milliarden kanadischen Dollar (etwa 52 Milliarden Euro) angekündigt.



Darin seien unter anderem Einkommensunterstützung und Steueraufschübe enthalten, teilte Trudeau am Mittwoch mit. "Diese breite Unterstützung wird sicherstellen, dass die Kanadier Miete und Lebensmittel bezahlen können, und wird Firmen helfen, ihre Angestellten und Rechnungen weiter zu bezahlen in dieser unsicheren Zeit", sagte der Premierminister.

Bislang sind in Kanada rund 600 Infektionen mit Coronavirus bestätigt. Auch Trudeaus Ehefrau Sophie ist positiv getestet worden, seitdem arbeitet der Premierminister von zu Hause./lsv/cah/DP/fba