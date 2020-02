VIRUS/WHO beruhigt: Trotz vieler Coronavirusfälle keine Pandemie

GENF (dpa-AFX) - Trotz der zahlreichen neuen Infektionen mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 setzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Beruhigung.



Es sei sehr ermutigend, dass die Fallzahlen in China zurückgingen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Die Zahlen aus Italien, dem Iran und Südkorea seien gleichwohl sehr beunruhigend. Nach WHO-Einschätzung handele es sich dennoch nicht um eine Pandemie, sondern Epidemien in einzelnen Ländern./oe/DP/stk