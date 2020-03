VIRUS: Von der Leyen verspricht der Wirtschaft 'was immer notwendig ist'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Coronavirus-Krise hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen jede nötige Hilfe zur Stützung der Wirtschaft angekündigt.



"Derzeit liegt der Fokus darauf, unsere Wirtschaft zu stärken und zu investieren, was immer notwendig ist, damit die Wirtschaft weiter läuft", sagte von der Leyen am Montag nach einer Videokonferenz mit den G7-Ländern. Die Kommission habe bereits ehrgeizige Maßnahmen vorgeschlagen. "Und wir werden nicht zögern, weiter zu handeln, je nachdem wie die Entwicklung weitergeht."

Sie versprach Hilfen für Unternehmen, aber auch für Arbeitnehmer bei Lohnausfällen. Dafür würden alle verfügbaren Instrumente genutzt, fügte von der Leyen hinzu./vsr/DP/fba