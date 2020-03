VIRUS/Von der Leyen: 'Jetzt sind wir alle Italiener'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Corona-Krise hat sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Italienisch direkt an die Italiener gewandt.



"Jetzt sind wir in Europa alle Italiener", sagte sie in einem am Mittwoch auf Twitter verbreiteten Video. "Europa ist eine große Familie. Ihr sollt wissen, dass diese Familie, eure Familie, euch nicht allein lässt."

Von der Leyen versprach Hilfe für das italienische Gesundheitswesen, aber auch für die dortige Wirtschaft. Die von ihr angestoßene Investitionsinitiative werde mehrere Milliarden Euro nach Italien bringen, auch um kleine Unternehmen zu unterstützen, sagte die Kommissionschefin./vsr/DP/men