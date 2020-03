VIRUS: Volkswagen Slovakia steht seit Dienstag still

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BRATISLAVA (dpa-AFX) - In der Slowakei hat Volkswagen schon zwei Tage früher als in Deutschland die Produktion vorübergehend für zunächst zwei Wochen gestoppt.



"Volkswagen Slovakia hat heute Morgen um 06.00 Uhr die Produktion unterbrochen", teilte das Unternehmen in Bratislava am Dienstag schriftlich mit. Den Mitarbeitern würden gemäß einer Vereinbarung mit der Firmengewerkschaft 60 Prozent des Durchschnittslohns weiter ausbezahlt. An den drei Standorten Bratislava, Martin und Stupava beschäftigt Volkswagen Slovakia insgesamt rund 15 000 Mitarbeiter./ct/DP/he