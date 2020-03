VIRUS/Vizekanzler Scholz: 'Wir werden das miteinander bewältigen'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat zu Optimismus angesichts der Coronavirus-Krise in Deutschland aufgerufen.



"Wir werden das miteinander bewältigen", sagte Scholz am Freitag im Bundestag. Beraten wurde das Vorhaben, Kurzarbeitergeld für Unternehmen leichter fließen zu lassen. Erwartet wird, dass vielen Firmen wegen der Krise die Arbeit ausgeht und sie Beschäftigte in Kurzarbeit schicken müssen. Scholz vertrat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der wegen Kontakts zu einer mit dem Virus infizierten Person derzeit vorerst zu Hause bleibt.

Scholz sagte, bereits in der Finanzkrise 2008/2009 sei es gelungen, mit öffentlich finanzierter Kurzarbeit einen Einbruch auf dem Jobmarkt zu verhindern. Der Vizekanzler machte darauf aufmerksam, dass das Gesetz in erster, zweiter und dritter Lesung beraten und entschieden werden soll. Dies zeige: "Wir sind entschlossen, handlungsstark, und wir wollen das auch tun." Scholz sagte: "In einer so schwierigen Zeit können wir zusammenhalten."/bw/DP/jha