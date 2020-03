VIRUS: Verkehrslage an polnisch-deutscher Grenze entspannt sich

WARSCHAU/PRAG/BRATISLAVA (dpa-AFX) - An der deutsch-polnischen Grenze ist der Verkehr am Samstag an den meisten Grenzübergängen wieder ohne Wartezeiten geflossen.



Das teilte der polnische Grenzschutz auf seiner Webseite mit. Die einzige Ausnahme bildete demnach Jedrzychowice an der A4 bei Görlitz. Dort mussten Lastwagen rund eineinhalb Stunden warten, der Autoverkehr lief auch hier fließend.

Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu erschweren, hatte Polen am vergangenen Wochenende an Grenzübergängen zu Deutschland Kontrollen eingeführt. In den darauffolgenden Tagen hatten sich vor der Grenze auf den Autobahnen extreme Staus Richtung Osten gebildet.

Auch die tschechische Polizei meldete nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK keine nennenswerten Behinderungen an der tschechisch-deutschen Grenze, obwohl in Tschechien verschärfte Grenzübertrittsregeln für Pendler in Kraft getreten waren. Berufspendler, die die deutsch-tschechische Grenze regelmäßig überqueren, sind zwar vom tschechischen Ein- und Ausreiseverbot weiterhin ausgenommen. Sie müssen aber seit Samstag ein "Ausweisbuch für grenzüberschreitende Arbeitskräfte" vorlegen.

Dennoch meldete Tschechien keine Staus an der deutschen Grenze, sehr wohl aber an der Autobahngrenze zur Slowakei. Dies hing damit zusammen, dass Ungarn schon zuvor seine Grenzen weitgehen dicht gemacht hatte. Lastautos, die nach Ungarn wollten, oder durch Ungarn in andere Länder wie etwa Rumänien, stauten sich deshalb durch die ganze Slowakei bis nach Tschechien./ct/dhe/hei/DP/stw