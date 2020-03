VIRUS/Unctad: Ärmere Länder brauchen auch Billionen-Rettungspaket

GENF (dpa-AFX) - Nur ein bisschen mehr als die USA für sich allein brauchen sämtliche Entwicklungs- und Schwellenländer zusammen, um fürs Erste durch die Covid-19-Wirtschaftskrise zu kommen.



Das schätzte das Sekretariat der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) in Genf am Montag in einer ersten Analyse. Die Ökonomen sehen Bedarf für ein Rettungspaket im Umfang von 2,5 Billionen Dollar (knapp 2,3 Billionen Euro) über die nächsten zwei Jahre, darunter Kredite und Schuldenerlass. Die USA hatten ein Konjunkturpaket über 2 Billionen Dollar aufgelegt. Ein Teil davon sind Darlehen.

Die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus seien für die Entwicklungsländer dramatisch, selbst verglichen mit den Schockwellen nach der Finanzkrise 2008, schreibt die Unctad. Der Einbruch im Tourismus, im Export, in den ausländischen Direktinvestitionen sowie die fallenden Rohstoffpreise und eine Abwertung der Währungen hätten die Länder schon jetzt schwer getroffen. Es sei nicht mit einer so schnellen Erholung wie nach der Finanzkrise zu rechnen.

Die rund 5 Billionen Dollar, die die 20 größten Volkswirtschaften (G20) jetzt zusammen in ihre Wirtschaft pumpen wollen, stützten zwar die Weltwirtschaft, aber das reiche nicht. "Wenn die Spitzen der G20-Länder von einer "globalen Antwort im Geiste der Solidarität" sprechen, muss es auch entsprechenden Einsatz für die sechs Milliarden Menschen geben, die außerhalb der Kernländer der G20 leben," meinte Unctad-Chefökonom Richard Kozul-Wright.

Die Unctad empfiehlt eine Mischung aus Hilfen über den Internationalen Währungsfonds (IWF), das Stunden und Abschreiben von Schulden der Entwicklungs- und Schwellenländer und einen Fonds mit 500 Milliarden Dollar für Gesundheits- und Sozialprogramme./oe/DP/fba