VIRUS: Umstrittener Regierungsberater Cummings in Selbstisolation

LONDON (dpa-AFX) - Auch der umstrittene britische Regierungsberater Dominic Cummings hat sich möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt.



Er leide unter entsprechenden Symptomen und habe sich in Selbstisolation begeben, berichteten britische Medien am Montag in London. Eine Regierungssprecherin wollte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dazu keine Stellungnahme abgeben. Der Wahlkampfstratege Cummings gilt als unberechenbarer Strippenzieher, der die Politik von Premierminister Boris Johnson maßgeblich prägt.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass sich Johnson und Gesundheitsminister Matt Hancock mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert hatten. Noch Anfang März hatte Johnson geprahlt, er habe Menschen in einem Krankenhaus, darunter Covid-19-Patienten, die Hände geschüttelt. Das werde er auch weiter tun, sagte er damals.

Johnson leidet eigenen Angaben zufolge unter milden Symptomen und arbeitet in Isolation. In einem im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Video, auf dem er angeschlagen wirkte, bedankte sich der Regierungschef für die Hilfsbereitschaft der Briten. Etwa 750 000 Freiwillige wollen den staatlichen Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) unterstützen. Darüber hinaus nehmen 20 000 Ärzte, Pfleger und Pharmazeuten, die in Rente sind, ihre Arbeit wieder auf.