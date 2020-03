VIRUS/Umfrage: Hohe Akzeptanz für Ausgangsbeschränkungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die von Bund und Ländern am Sonntag vereinbarten verschärften Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus stoßen bei einer großen Mehrheit der Deutschen einer Umfrage zufolge auf Zustimmung.



95 Prozent der Deutschen befürworten nach einer am Montagabend veröffentlichten Blitz-Umfrage von infratest dimap für den ARD-"Deutschlandtrend", dass man sich in den kommenden zwei Wochen nur noch in der eigenen häuslichen Gemeinschaft oder mit einer weiteren Person treffen darf. Nur 3 Prozent lehnen diese Maßnahme ab.

Dennoch sorgen sich 55 Prozent vor einer Ansteckung mit dem Virus. Vor einer Woche waren es noch 48 Prozent, Anfang März 23 Prozent. 75 Prozent der Befragten vertrauen darauf, dass das deutsche Gesundheitssystem die Corona-Pandemie bewältigen kann. Bei 19 Prozent ist das Vertrauen weniger groß, bei 4 Prozent nur klein.

Die Zufriedenheit in das Krisenmanagement der Bundesregierung ist mit 75 Prozent der am Montag 1006 Befragten hoch. 18 Prozent sind weniger und 5 Prozent gar nicht zufrieden.