VIRUS/Umfrage: Griechen befürworten Bewegungseinschränkungen

ATHEN (dpa-AFX) - Die Entscheidung der Regierung in Athen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Griechen wegen des Coronavirus findet breite Zustimmung in der Bevölkerung.



Das ergibt sich aus einer repräsentativen Umfrage, die am Freitag in der Athener Zeitung "Kathimerini" veröffentlicht wurde. Demnach befürworten 86 Prozent der Befragten die Schließung der Schulen, Tavernen, Bars und Geschäfte. Griechenland traf unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis die Entscheidung für diese Maßnahmen als einer der ersten Staaten weltweit. Bislang starben 54 Menschen an den Folgen einer Coronavirusinfektion in dem Land.

Weiter muss jeder Bürger vor dem Verlassen der Wohnung eine Erklärung ausfüllen, wohin er geht. Möglich sind nur noch Besuche von Supermärkten, Apotheken und Menschen, die Hilfe brauchen. Zudem ist Sport um die Wohnung des Bürgers mit höchstens einer anderen Person möglich. Wer zu den Inseln will, muss beweisen, dass er dort ständig wohnt. Die Messen in den Kirchen finden ohne Gläubige statt. Der griechische Regierungssprecher, Stelios Petsas, kündigte zudem am Freitag im Fernsehen an, dass die Regierung künftig auch zeitlich diese Ausgänge einschränken könnte. "Einer könne nicht fünf Stunden lang zum Supermarkt gehen", sagte er.

In der Sonntagsfrage hat Mitsotakis einen großen Vorsprung: 45 Prozent würden kommenden Sonntag für seine Partei Nea Dimokratia stimmen, wenn Wahl wäre. (Wahlen 2019: 39,85 Prozent). Die Linkspartei Syriza unter Ex-Regierungschef Alexis Tsipras bekommt demnach 22 Prozent (Wahlen 2019: 31,5 Prozent)./tt/DP/jha