VIRUS: US-Notenbank legt billionenschweres Kreditprogramm auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed stemmt sich mit billionenschweren Kreditprogrammen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.



Wie die Fed am Donnerstag in Washington bekanntgab, sollen über verschiedene Programme insgesamt bis zu 2,3 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft gelenkt werden. Damit sollen unter anderem kleinere und mittlere Unternehmen sowie die Kommunen und Städte gestützt werden. Die Fed wolle damit für Erleichterung und Stabilität während der Krise sorgen, erklärte Fed-Chef Jerome Powell laut Mitteilung.

Zu den Programmen gehört etwa der Ankauf kurzlaufender Kommunalanleihen durch die Fed. Der Kaufbetrag kommt den Kommunen und Städten zugute. Dieses Programm hat einen Umfang von bis zu einer halben Billion US-Dollar. Darüber hinaus legt die Fed ein Kreditprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Volumen von bis zu 600 Milliarden Dollar auf. Daneben werden mehrere bestehende Kreditprogramme aufgestockt./bgf/jkr/jha/