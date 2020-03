VIRUS/US-Experten: Jetzt schon mehr als 400 000 Corona-Fälle weltweit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Weltweit haben sich nach Angaben von US-Experten schon mehr als 400 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.



Das Virus verbreitete sich zuletzt rasant: Die Zahl der bekannten Infektionen hatte erst am Samstag die Marke von 300 000 durchbrochen. Mehr als 18 000 Menschen seien inzwischen an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, erklärten Wissenschaftler der US-Universität Johns Hopkins am Dienstag.

Zwei Drittel der bis Dienstagnachmittag (Ortszeit) gemeldeten 409 000 Fälle entfielen demnach auf sechs Länder: China, Italien, die USA, Spanien, Deutschland und den Iran. In den USA ist die Zahl bekannter Infektionen zuletzt dramatisch in die Höhe geschnellt. Dort gibt es Johns Hopkins zufolge inzwischen 50 000 Fälle. Am Samstag waren die Forscher noch von rund 24 000 bekannten Infektionen ausgegangen.

Die Webseite der US-Forscher wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher in der Regel einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese hatte in ihrem jüngsten Lagebericht vom Montag noch von 330 000 Erkrankungen und rund 14 500 Toten gesprochen./jbz/DP/fba