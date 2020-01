VIRUS: USA verstärken Quarantäne-Stationen an 20 Flughäfen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Als Schutzmaßnahme gegen das neuartige Lungenvirus aus China verstärken die US-Gesundheitsbehörden ihr Personal in den Quarantänestationen der Flughäfen.



Zwanzig Flughäfen des Landes verfügten über solche Einrichtungen, berichtete die "Washington Post" am Dienstag. Laut US-Vizepräsident Mike Pence gelangten über jene Flughäfen 90 Prozent der einreisenden Chinesen in die USA.

Das Außenministerium hat US-Bürgern wegen des Coronavirus zudem von allen nicht notwendigen Reisen nach China abgeraten. Vor der besonders von dem Ausbruch des Coronavirus betroffene Provinz Hubei und der Stadt Wuhan warnte das US-Ministerium ausdrücklich. In den USA gab es der Gesundheitsbehörde CDC zufolge fünf bestätigte Fälle. Alle Betroffenen hatten sich zuvor in Wuhan aufgehalten. An einer Erkrankung durch das Virus ist in den USA bislang niemand gestorben./juw/DP/jha