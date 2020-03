VIRUS/USA: Bereits rund 10 000 Soldaten der Nationalgarde im Corona-Einsatz

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind bereits rund 10 000 Soldaten der Nationalgarde im Einsatz, um örtliche Behörden im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zu unterstützen.



Deren Zahl steige nun jeden Tag weiter an, erklärte der Leiter der Nationalgarde, General Joseph Lengyel, am Dienstag vor Journalisten. Die Militärangehörigen helfen unter anderem bei der Organisation von Tests auf das Coronavirus, unterstützen Sicherheitskräfte oder beantworten Anrufe in Call Centers, wie die Nationalgarde mitteilte./jbz/DP/fba