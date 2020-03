VIRUS: UN-Chef fordert mehr Anstrengungen im Kampf gegen Coronavirus

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen die weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus aufgerufen.



"Ich rufe jede Regierung auf, mitzumachen und ihre Anstrengungen auszuweiten - jetzt", sagte Guterres am Mittwoch (Ortszeit) laut Mitteilung in New York. "Und weil das eine Krise ist, die jeden betrifft, müssen wir alle unsere Rolle spielen." Guterres forderte Verantwortungsbewusstsein, Solidarität vor allem mit den Verwundbarsten, keine virale Verbreitung von Angst und keine Stigmatisierung. "Sie können darauf zählen, dass die UN ihren Teil beitragen werden", sagte Guterres. "Lasst uns diese Gefahr gemeinsam überwinden."/cah/DP/zb