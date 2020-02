VIRUS/UN-Chef: Zeitfenster für Eindämmung schließt sich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2 hat nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres einen kritischen Punkt erreicht.



"Wir wissen, dass eine Eindämmung möglich ist, aber das Zeitfenster schließt sich", sagte Guterres am Freitag in New York. Es sei für alle Regierungen die Zeit gekommen, den Erreger mit allen Mitteln zu bekämpfen - "und dies ohne Stigmatisierung und unter Achtung der Menschenrechte". Es gelte, bestmöglich vorbereitet zu sein./scb/DP/jha