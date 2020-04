VIRUS/Tui: Weg für staatlichen Milliardenkredit frei

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Weg für ein staatliches Hilfspaket an den Tui -Konzern in der Corona-Krise ist frei.



Mehrere Banken erklärten ihre Zustimmung zu einem vom Bund in Aussicht gestellten Kredit über 1,8 Milliarden Euro, teilte der weltgrößte Reiseanbieter am Mittwochmorgen in Hannover mit. Das Geld kommt von der staatlichen Förderbank KfW - wegen gleichzeitiger Änderungen an einem anderen Darlehensprogramm mussten aber noch weitere Institute ihr Einverständnis geben./jap/DP/mis