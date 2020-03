VIRUS: Türkische Notenbank senkt Leitzins deutlich

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Zentralbank hat auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagiert und die Leitzinsen gesenkt.



Der einwöchige Leitzins fällt um 1,0 Prozentpunkte auf 9,75 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag in Ankara mitteilte. Die Entscheidung fiel auf einer außerordentlichen Sitzung. Regulär sollte an diesem Donnerstag eine Entscheidung getroffen werden. Ökonomen hatten für diese Termin mit einer Senkung um lediglich 0,50 Prozentpunkte gerechnet.

"Da die Ausbreitung des Coronavirus die globalen Wachstumsaussichten geschwächt hat, haben die Zentralbanken in den Industrie- und Schwellenländern koordinierte expansive Maßnahmen ergriffen", heißt es in einer Mitteilung der Notenbank. "Die Pandemie wird hinsichtlich ihrer globalen Auswirkungen auf die Kapitalströme, die Finanzmärkte, den internationalen Handel und die Rohstoffpreise genau beobachtet."

Die zuletzt positive Entwicklung der türkischen Wirtschaft habe sie widerstandsfähiger gegenüber externen Schocks gemacht, schreibt die Notenbank. Man werde aber angesichts der Auswirkung der Coronavirus-Krise alles tun, um die Wirtschaft zu schützen. Die Notenbank werde alle verfügbaren Instrumente einsetzen. Man beschloss eine Reihe von Maßnahmen, um die Liquiditätsversorgung der Banken zu sichern.

In diesem Jahr hat die Notenbank ihre Geldpolitik schon zum dritten Mal gelockert. Mitte 2019 hatte der Leitzins noch bei 24 Prozent gelegen. Die Notenbank verweist darauf, dass die sinkenden Rohstoffpreise die Inflation weiter dämpften dürften. Zuletzt waren insbesondere die Rohstoffpreise drastisch gesunken. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Zentralbank zuletzt immer wieder zu Zinssenkungen gedrängt und im vergangenen Jahr den Notenbankchef ausgetauscht.

Die türkische Notenbank folgt aber jetzt einer Reihe von anderen Zentralbanken, die ihre Geldpolitik angesichts der Ausbreitung der Krise drastisch gelockert haben.

Die türkische Lira weitete nach der Entscheidung ihre Verluste aus. Der US-Dollar stieg auf 6,4931 Lira. Dies ist der höchste Dollar-Stand seit September 2018./jsl/la/jha/