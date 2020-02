VIRUS: Türkei schließt Grenze zum Iran

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat ihre Grenzübergänge zum Iran geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 zu verhindern.



Dies teilte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag mit. Zudem dürften von 20 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) an keine Flüge aus dem Iran mehr in der Türkei landen. Dies gelte "vorübergehend", sagte Koca Reportern in Istanbul. In der Türkei selbst ist bislang kein Fall einer Infektion mit dem Virus gemeldet worden.

Im Nachbarland Iran hat sich Sars-CoV-2 möglicherweise schon stark ausgebreitet. Laut Gesundheitsministerium gibt es landesweit 785 Verdachtsfälle, von denen 40 positiv auf das Virus getestet wurden. Bislang sind demnach acht Patienten an der Krankheit gestorben. Nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums wurden vorläufig in mehreren Städten die Schulen und Universitäten geschlossen. Auch Kino-, Theater- und Konzertveranstaltungen wurden abgesagt./erg/DP/nas