VIRUS: Tschentscher erwartet vorerst keine Veränderung der Corona-Auflagen

HAMBURG (dpa-AFX) - Abgesehen von einer Verlängerung bestehender Maßnahmen erwartet Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vorerst keine neuen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.



Er gehe davon aus, dass bei der Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Ministerpräsidenten am Mittwoch die Dauer der Maßnahmen auf bis nach Ostern festgelegt werden soll. "Ich erwarte morgen keine besonders weitergehenden Maßnahmen, aber ich erwarte auch nicht, dass wir jetzt etwas lockern", sagte Tschentscher am Dienstag in Hamburg. Er betonte, es sei wichtig, jetzt nicht das Erreichte aufs Spiel zu setzen. "Wir sind nach wie vor in einer ernsten Situation."/klm/DP/jha