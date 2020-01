VIRUS: Trump bietet China Hilfe an - Zweiter Coronavirus-Fall in Kanada

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der raschen Ausbreitung des neuartigen Lungenvirus in China hat US-Präsident Donald Trump der chinesischen Regierung Hilfe angeboten.



"Wir sind in sehr enger Kommunikation mit China in Hinblick auf das Virus", schrieb Trump am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter. Die USA hätten China und Präsident Xi Jinping "jegliche notwendige Hilfe" angeboten. "Unsere Experten sind außergewöhnlich!"

In Kanada meldeten die Behörden unterdessen einen zweiten "vorläufig bestätigten" Coronavirus-Fall. Es handele sich um die Ehefrau des Mannes, dessen Erkrankung am Wochenende als "vorläufig bestätigt" gemeldet wurde. Das Paar war zusammen nach Wuhan gereist und dann nach Toronto zurückgekehrt. Die Frau habe sich seitdem isoliert aufgehalten, das Risiko für die Bevölkerung in Kanada sei weiter sehr gering, hieß es von den Behörden.

In den USA gebe es weiter fünf bestätigte Fälle, sagte Nancy Messonnier von der US-Gesundheitsbehörde CDC am Montag bei einer telefonischen Pressekonferenz. 110 Menschen in 26 US-Bundesstaaten seien unter Beobachtung, 32 seien bereits negativ getestet worden, hätten das Virus also nicht.

Das chinesische Staatsfernsehen hatte am Montag unter Berufung auf Behördenangaben gemeldet, dass die Zahl bestätigter Infektionen im Vergleich zum Vortag um mehr als 700 auf 2744 gestiegen ist, die Zahl der Toten um 24 auf 80, weiterhin meist ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Mit den rund 50 Fällen außerhalb Chinas sind inzwischen fast 2800 Fälle weltweit bestätigt. In Europa sind bisher drei Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen, alle drei betrafen Menschen in Frankreich, die zuvor in China waren./cah/DP/nas