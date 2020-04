VIRUS: Todesfälle in New York auf sehr hohem Niveau stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York ist die Zahl der nach einer Infektion mit dem Virus gestorbenen Menschen weiter auf sehr hohem Niveau stabil.



Seit Montag seien 778 weitere Todesopfer dazugekommen, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag bei seiner täglichen Pressekonferenz. "Das ist die schmerzhafteste Zahl, sie ist praktisch stabil, aber auf einem erschütternden Level."

Insgesamt seien in dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern, in dem auch die Stadt New York liegt, nun 10 834 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Die Zahl der neuen Patienten in Krankenhäusern sei aber weiter rückläufig. Insgesamt sei der Verlauf der Krise in New York deutlich weniger schlimm als von einigen Projektionen vorhergesagt, sagte Cuomo. Das liege vor allem auch daran, dass die Menschen sich an die strengen Ausgangsbeschränkungen hielten. "Wir haben die Kurve verändert und wir verändern die Kurve jeden Tag."/cah/DP/fba