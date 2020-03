VIRUS: Thüringen verbietet Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern

ERFURT (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern in Thüringen untersagt worden.



Ein entsprechender Erlass der Landesregierung an die Landkreise und kreisfreien Städte sei bereits am Freitagabend fertiggestellt worden, teilte das Thüringer Gesundheitsministerium am Samstag mit. "Verstöße müssen zur sofortigen Auflösung der Veranstaltung beziehungsweise Menschenansammlung führen", hieß es in der Mitteilung. Der Erlass gilt zunächst bis zum 10. April.

"Es ist in der aktuellen Situation entscheidend, alles dafür zu tun, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", erklärte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Samstag. Demnach sollten auch Veranstaltungen mit weniger als 50 Personen nicht mehr stattfinden, "wenn sie nicht zwingend notwendig sind - und auch dann nur unter strengen Auflagen", betonte Werner./htz/DP/mis