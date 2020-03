VIRUS: Tele Columbus verschiebt Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus verschiebt wegen der Corona-Krise seine Hauptversammlung.



Das für den 28. Mai geplante Aktionärstreffen werde an einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Berlin mit. Ein neuer Termin werde bekannt gegeben, sobald eine verlässliche Planung möglich sei.

Damit dürfte sich auch die Auszahlung der Dividende verschieben. Tele Columbus gehört zu knapp 30 Prozent United Internet und zu gut 12 Prozent Rocket Internet .

Wegen des Coronavirus haben schon reihenweise Dax -Konzerne ihre Hauptversammlungen verschoben, darunter Volkswagen , Daimler , Telekom, Merck, Beiersdorf und Henkel ./fba/he