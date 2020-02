VIRUS/Tausende bei UN-Sitzung in Genf: Vorkehrungen wegen Coronavirus

GENF (dpa-AFX) - Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Vereinten Nationen zur Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf mit tausenden Teilnehmern besondere Vorkehrungen getroffen.



Das Treffen beginnt am Montagmorgen, und über die nächsten vier Wochen werden dazu rund 10 000 Menschen im Völkerbundpalast in Genf erwartet, wie der Sprecher des Rates sagte. Etwa 4000 reisten nach Schätzungen aus dem Ausland an. Darunter sind am Montag UN-Generalsekretär António Guterres und Bundesaußenminister Heiko Maas.

An den Eingängen des imposanten Sitzungssaals mit der von dem spanischen Künstler Miquel Barceló gestalteten gewaltigen Kuppeldecke würden jeden Morgen Handdesinfektionsmittel verteilt, sagte die UN-Sprecherin in Genf, Alessandra Vellucci. Zudem wurde eine eigene Webseite eingerichtet. Darauf sowie auf Flugblättern, Postern und Bildschirmen im ganzen Gebäude steht, wo bei Unwohlsein ärztliche Hilfe zu bekommen ist. Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen sind aufgelistet.

Dazu gehören gründliches und häufiges Händewaschen, Abstand halten und in die Armbeuge niesen oder husten. Die Experten gehen davon aus, dass Menschen sich vor allem über Tröpfchen mit dem Virus Sars-CoV-2 infizieren, der die Lungenkrankheit Covid-19 verursacht.