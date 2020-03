VIRUS: Tausende Pubs in Irland wegen Pandemie geschlossen

DUBLIN (dpa-AFX) - Tausende Pubs und Bars in Irland sind seit Montag wegen der Corona-Pandemie geschlossen.



Dies gilt zunächst für knapp zwei Wochen. Noch am Wochenende waren die Kneipen etwa in Dublin und Cork sehr stark besucht, obwohl die Zahl der Infizierten steigt. Die Regierung hatte auch dazu aufgerufen, private Partys zu meiden.

Der Chef des Verbands der irischen Restaurants forderte die Regierung auf, den Betrieb von Cafés und Restaurants zu untersagen. Das Vermeiden von sozialen Kontakten funktioniere derzeit nicht im Land, sagte Adrian Cummings am Montag dem irischen Sender RTE. Schulen und Kindergärten sind im Land schon geschlossen. Auch die Paraden zum St. Patrick's Day am Dienstag wurden bereits verboten./si/DP/fba