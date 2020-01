VIRUS: Auch Taiwan meldet Coronavirus-Übertragung im eigenen Land

TAIPEH (dpa-AFX) - Die Gesundheitsbehörden in Taiwan haben einen ersten Fall einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus innerhalb des eigenen Landes gemeldet.



Ein um die 50 Jahre alter Mann habe sich bei seiner Frau angesteckt, nachdem diese von einer Reise in die zentralchinesische Stadt Wuhan zurückgekehrt sei, teilte die zuständige Behörde CECC am Dienstag mit. Die Frau war demnach wenige Tage nach ihrer Rückkehr mit Fieber in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Bislang hat Taiwan acht Fälle des Virus gemeldet.

Gesundheitsminister Chen Shih-chung kündigte eine strengere Kontrolle im Umfeld der bislang bekannten Patienten sowie von Menschen an, die aus betroffenen Gebieten zurückgekehrt sind. Diese Personen sollen Mobiltelefone erhalten, die geortet werden können und mit denen sie sich auch direkt mit den Gesundheitsbehörden in Verbindung setzen können, wie es weiter hieß./ytz/DP/nas